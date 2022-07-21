Почему Роналду никому не нужен – даже «Спартаку»

Криштиану Роналду изъявил желание сменить клубную прописку летом ради возможности выступать в Лиге чемпионов. Казалось, у звезды такого калибра не должно быть проблем с поиском клуба, но идут недели, а Роналду остаётся игроком «Манчестер Юнайтед». Почему же Криштиану никому не нужен? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается найти ответ на этот вопрос, присматриваясь к клубам, с которыми связывают португальца.

«Челси»

«Челси» называли одним из главных претендентов на подписание Криштиану Роналду, хотя представить португальца в футболке этого клуба, честно говоря, сложно. Для нового владельца «Челси» Тодда Боли подписание Роналду было бы интересным. Новый босс приводит Криштиану – крутая история для медиа. Впрочем, в западном Лондоне звёздного португальца, похоже, не будет. Далеко не последние СМИ в Англии сообщают, что вето на этот трансфер наложил Томас Тухель. Немецкий тренер не намерен отказываться от своей системы игры, в которой нападающие много работают в прессинге. Роналду в эту схему не вписывается, поэтому «пенсионеры» предпочли Рахима Стерлинга.

«ПСЖ»

Криштиану Роналду и Лионель Месси в одной команде. Потенциально это бомба, ведь увидеть португальца и аргентинца по одну сторону баррикад мечтают многие футбольные фанаты. Но «ПСЖ» на сегодняшний день просто не может позволить себе ещё одного звёздного игрока. Зарплатная ведомость парижан и так трещит по швам после подписания мегаконтракта с Килианом Мбаппе. Да и вообще у парижан атака укомплектована по максимуму. Поспособствовать переезду в «ПСЖ» Роналду мог бы уход Неймара, однако бразилец, судя по всему, летом никуда уходить не планирует – он сосредоточен на подготовке к чемпионату мира.

«Реал»

Как только заходит речь о возможном трансфере Криштиану Роналду, так сразу в прессе всплывают слухи о потенциальном возвращении португальца в «Реал», где он провёл девять успешных сезонов. Но Флорентино Перес не смотрит назад, да и сам Криштиану Роналду уже не раз говорил, что его история в «Реале» написана. Ещё один важный фактор, который делает возвращение Роналду в стан «сливочных» маловероятным, - форма Карима Бензема. Француз провёл шикарный сезон, вокруг него хватает молодых партнёров, как Винисиус Жуниор. Криштиану здесь явно будет лишним.

«Бавария»

Шансы «Баварии» на подписание Криштиану Роналду казались довольно высокими. Мюнхенцы расстались с Робертом Левандовски, и по логике вещей им бы не помешал новый форвард, способный так же колотить голы пачками. Однако немецкий гранд осуществлять трансфер Роналду из «Манчестер Юнайтед» не планирует. Об этом успели заявить сразу несколько представителей руководства «Баварии». Оливер Кан сказал, что такой трансфер пошёл бы вразрез с философией клуба. Подписывать 37-летнего, пускай даже звёздного, футболиста с огромной зарплатой – это не про мюнхенцев.

«Барселона»

Криштиану Роналду в «Барселоне». Какая-то параллельная реальность, вы не находите? И всё же слухи связывали португальца с каталонским клубом. «Сине-гранатовые» после провального сезона нуждались в звёздном новичке, и они его получили в лице Роберта Левандовски. После этого вероятность переезда на «Камп Ноу» Криштиану Роналду, которая и так была низкой, устремилась к нулю. Сложно сказать, как бы сложилась ситуация, если бы подписать Левандовски «Барселоне» не удалось - каталонцы временами отличаются странными трансферами. Но теперь этот вопрос отпал.

«Атлетико»

В последнее время Криштиану Роналду активно связывают с «Атлетико». Это ещё один союз, мысль о котором с трудом укладывается в голове. Чтобы легендарный игрок «Реала» переходил в «Атлетико»? Эти слухи могут говорить о том, что вариантов у Роналду совсем нет. Но не только вопросы солидарности стоят на пути Криштиану в «Атлетико». Поговаривают, что у «матрасников» нет финансовых возможностей для подписания контракта с Роналду. Даже если португалец согласится найти на существенное сокращение оклада, «матрасникам» для осуществления сделки нужно заработать на продажах ряда игроков. Но это ещё не всё. Игровой стиль Диего Симеоне не особенно подходит Криштиану Роналду. «Атлетико» нередко обороняется, находясь всей командой за линией мяча. Роналду такой подход просто бесит.

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«Спартак»

Завершаем наш материал на юмористической ноте. Недавно «Спартак» отметился шуткой в социальных сетях, показав вымышленную переписку с Криштиану Роналду. В ней в ответ на приветствие португальца «красно-белые» сразу пишут: «Нет». Даже «Спартак» отказался от Роналду. Впрочем, на сегодняшний день в Москве не потянули бы оклад Криштиану, даже если бы переписка была настоящей.

Подготовил Александр Тихий.