«Динамо» может оформить новый трансфер на выходных

Парагвайский защитник Роберто Фернандес вскоре станет футболистом московского «Динамо». Как сообщается на страницах Sport24, 22-летний игрок в грядущий уик-энд прилетит в столицу России для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «бело-голубыми».

Трансфер игрока обойдется московскому клубу в 2,5 миллиона евро. Трудовое соглашение Фернандеса с динамовцами будет рассчитано до середины 2026 года.

В составе «Динамо» Роберто призван заменить Фабиана Бальбуэну, перешедшего в бразильский «Коринтианс».

В минувшем сезоне Фернандес сыграл в составе «Гуарани» 20 поединков и отметился одним забитым мячом.