Аршавин назвал игрока, которого может продать «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре «сине-бело-голубых», назвал игрока, с которым клуб расстанется этим летом.

В разговоре с «РИА Новости» функционер заявил, что к уходу близок полузащитник Кирилл Кравцов. Россиянин может покинуть команду, поскольку клубу удалось сохранить Вендела. При бразильце в составе у Кирилла будет мало шансов выходить на поле.

В прошлом сезоне 20-летний полузащитник выступал за «Пари НН». Кравцов принял участие в 11 поединках российской Премьер-лиги, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в его пассиве две желтые карточки.