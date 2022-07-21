Пиняев опубликовал первый пост после госпитализации

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил всех за поддержку после новости о своей госпитализации.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за мое здоровье. Я вернусь сильнее, отдельное спасибо болельщикам КС», - оставил сообщение талантливый футболист в социальных сетях.

Напомним, что во время вчерашнего тренировочного занятия 17-летний игрок почувствовал недомогание. Он был госпитализирован и прошел рентген, который выявил у него пневмоторакс.

В минувшем сезоне Сергей сыграл 28 матчей в Премьер-лиге, забил два гола и сделал два ассиста.