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Игрок «Спартака» может уехать в Иран

21 Июля 2022 • 07:44 Комментировать

Полузащитник Остон Урунов, правами на которого владеет московский «Спартак», может продолжить карьеру в чемпионате Ирана. По сообщениям журналистов Metaratings.ru, хавбек попал в сферу интересов «Эстеглала».

Коллектив из Ирана заинтересован в подписании игрока, однако есть одна существенная проблема. Руководство «Эстеглала» не может позволить себе заработную плату Урунова. Сам же игрок не собирается идти на уступки в финансовом вопросе.

21-летний полузащитник пополнил ряды «красно-белых» в 2020 году, перейдя из «Уфы». Срок действующего трудового договора Остона с москвичами рассчитан еще на три сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эстеглаль Остон Урунов Трансферы футбола - лето 2022
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