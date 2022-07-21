Петржела: «Зенит» — это уже не российская команда, а бразильская

Известный футбольный специалист Властимил Петржела высказался о трансферном векторе петербургского «Зенита». В последнее время руководство чемпиона России делает ставку на легионеров из Бразилии.

«Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема», - поделился мнением тренер в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что в настоящий момент в заявке петербургского клуба значатся сразу семь бразильских игроков: Клаудиньо, Вендел, Малком, Дуглас Сантос, Родригао, Мантуан и Иван.

Следующий матч в чемпионате России подопечные Сергея Семака проведут против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится на «Газпром Арене» 22 июля.