Фернандес следит за игрой ЦСКА, не пока не готов вернуться

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал журналистам о том, вернётся ли защитник Марио Фернандес в московский ЦСКА.

Алейшо сказал Metaraitings.ru, что вряд ли Фернандес в ближайшее время перейдёт в «Сантос» или какой-нибудь другой бразильский клуб, так как защитник ждёт рождения сына и пока не собирается играть в футбол. Журналист отметил, что пока сложно сказать, вернётся ли после этого Марио в ЦСКА.

«Он следит за игрой «армейцев», но не думаю, что Фернандес готов вернуться», - добавил Алейшо.

Напомним, что после окончания прошлого сезона Марио Фернандес по семейным обстоятельства приостановил соглашение с московской командой.