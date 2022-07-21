Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фернандес следит за игрой ЦСКА, не пока не готов вернуться

21 Июля 2022 • 05:45 Комментировать

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал журналистам о том, вернётся ли защитник Марио Фернандес в московский ЦСКА.

Алейшо сказал Metaraitings.ru, что вряд ли Фернандес в ближайшее время перейдёт в «Сантос» или какой-нибудь другой бразильский клуб, так как защитник ждёт рождения сына и пока не собирается играть в футбол. Журналист отметил, что пока сложно сказать, вернётся ли после этого Марио в ЦСКА.

«Он следит за игрой «армейцев», но не думаю, что Фернандес готов вернуться», - добавил Алейшо.

Напомним, что после окончания прошлого сезона Марио Фернандес по семейным обстоятельства приостановил соглашение с московской командой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
07:06 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — это уже не российская команда, а бразильская
05:45 · Россия. Премьер-лига
Фернандес следит за игрой ЦСКА, не пока не готов вернуться
05:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам из РПЛ
01:54 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» вновь нацелился на Данила Степанова
01:41 · Россия. Премьер-лига
Фернандес перейдет в московское «Динамо» за 2.5 миллиона долларов
01:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Лава рассказал о его мечте на закате игровой карьеры
00:55 · Россия. Первая лига
В «Рубине» отреагировали на проведение игры с «Енисеем» в манеже
00:34 · Россия. Премьер-лига
Аргентинское приобретение «Оренбурга» прибыло в расположение клуба
20 Июля
22:00 · Россия. Премьер-лига
Сенников предположил, кто одержит победу в матче «Локомотив» - «Ростов»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: После ухода Хачатурянца нет того, кто мог бы заставить арбитров судить то, что есть 2
21:31 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС посчитал, что Безбородов не допустил ошибок в игре «Ахмат» - «Спартак» 13
21:16 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Игнатьев может заиграть в «Локомотиве»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Савин объявил о покупке кипрского клуба 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предположил, какой счёт будет в матче «Краснодар» - «Спартак»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Хохлов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем