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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам из РПЛ

21 Июля 2022 • 05:19 Комментировать

Бывший форвард «Сельты» Александр Мостовой рассказал о том, по какой причине клубы РПЛ практически не проявляют интерес к полузащитнику Магомеду Оздоеву.

Мостовой сказал Betonmobile.ru, что сейчас в услугах Оздоева заинтересованы только «Урал» и столичное «Торпедо», так как остальные команды укомплектованы в центральной зоне. Экс-игрок отметил, что в топ-клубах не хватает защитников или форвардов, а вот с опорниками у них всё в порядке.

«Оздоев может быть полезен любой команде, так что странно, что он ещё не нашёл себе новый клуб», - добавил экс-игрок.

Напомним, что после ухода из питерского «Зенита» Магомед Оздоев является свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Российская Премьер-Лига Магомед Оздоев Трансферы футбола - лето 2022
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