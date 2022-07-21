Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам из РПЛ

Бывший форвард «Сельты» Александр Мостовой рассказал о том, по какой причине клубы РПЛ практически не проявляют интерес к полузащитнику Магомеду Оздоеву.

Мостовой сказал Betonmobile.ru, что сейчас в услугах Оздоева заинтересованы только «Урал» и столичное «Торпедо», так как остальные команды укомплектованы в центральной зоне. Экс-игрок отметил, что в топ-клубах не хватает защитников или форвардов, а вот с опорниками у них всё в порядке.

«Оздоев может быть полезен любой команде, так что странно, что он ещё не нашёл себе новый клуб», - добавил экс-игрок.

Напомним, что после ухода из питерского «Зенита» Магомед Оздоев является свободным агентом.