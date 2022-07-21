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«Пари НН» вновь нацелился на Данила Степанова

21 Июля 2022 • 01:54 Комментировать

«Парин НН» ждет ответ от тульского «Арсенала» по поводу трансфера защитника Данила Степанова. Новость об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что нижегородцы хотят взять футболиста в аренду, прописав в договоре пункт о выкупе футболиста.

Тульский коллектив пока не дал ответа по поводу игрока, несмотря на запросы интересующейся стороны. Стоит отметить тот факт, что это уже не первое предложение «Пари НН» по защитнику. Вероятно, что «Арсенал» не устраивает вариант с арендой футболиста, ведь ранее «пушкари» хотели продать футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Арсенал Тула Данил Степанов Трансферы футбола - лето 2022 Пари НН
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