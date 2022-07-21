«Пари НН» вновь нацелился на Данила Степанова

«Парин НН» ждет ответ от тульского «Арсенала» по поводу трансфера защитника Данила Степанова. Новость об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что нижегородцы хотят взять футболиста в аренду, прописав в договоре пункт о выкупе футболиста.

Тульский коллектив пока не дал ответа по поводу игрока, несмотря на запросы интересующейся стороны. Стоит отметить тот факт, что это уже не первое предложение «Пари НН» по защитнику. Вероятно, что «Арсенал» не устраивает вариант с арендой футболиста, ведь ранее «пушкари» хотели продать футболиста.