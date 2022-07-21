Агент Лава рассказал о его мечте на закате игровой карьеры

Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о будущем своего клиента. 1 июля у бразильца закончился контракт с датским «Митьюлландом», после чего футболист стал свободным агентом.

«У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ. Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удастся договориться с российским клубом о трансфере Вагнера», - рассказал агент в интервью «Спорт-Экспрессу».

Известно, что 38-летний форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейского коллектива он провел 259 игр, в которых отличился 124 раза и отдал 53 голевые передачи. С ЦСКА Вагнер Лав выиграл один чемпионат России, шесть Кубков страны, четыре Суперкубка и один Кубок УЕФА.