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Савин объявил о покупке кипрского клуба

20 Июля 2022 • 21:05 Комментировать

Известный футбольный блогер и владелец команды «Красава» Евгений Савин купил клуб на Кипре.

Савин сообщил о покупке «Ипсонаса» в социальных сетях. Клуб выступает во втором по силе дивизионе Кипра. До следующего года команда будет иметь название FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а после название станет — FC KRASAVA. За команду Евгения Савина будут играть футболисты с постсоветского пространства.

Напомним, ранее блогер сообщил, что футбольный клуб «Красава» не выступит в следующем розыгрыше Второй лиги, в которой играл в минувшем сезоне. Команда заняла шестое место в турнирной таблице в группе 2А.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Савин Красава Ипсонас
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