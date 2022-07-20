Агент Новосельцева: «Динамо»? От них предложение не поступало

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Ивана Новосельцева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Остались два предложения от российского и зарубежного клубов. Ведем диалог. Как мы определимся, вы узнаете, какой вариант был приоритетным», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Агент рассказал, что предложение от московского «Динамо» не поступало Новосельцеву, но игрок хочет выступать за хороший клуб, поэтому в России рассматриваются варианты только с РПЛ.

Напомним, 30-летний защитник покинул тульский «Арсенал» после окончания сезона 2021/22. На данный момент игрок является свободным агентом.