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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Новосельцева: «Динамо»? От них предложение не поступало

20 Июля 2022 • 20:35 Комментировать

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Ивана Новосельцева, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Остались два предложения от российского и зарубежного клубов. Ведем диалог. Как мы определимся, вы узнаете, какой вариант был приоритетным», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Агент рассказал, что предложение от московского «Динамо» не поступало Новосельцеву, но игрок хочет выступать за хороший клуб, поэтому в России рассматриваются варианты только с РПЛ.

Напомним, 30-летний защитник покинул тульский «Арсенал» после окончания сезона 2021/22. На данный момент игрок является свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Новосельцев РПЛ Александр Клюев Трансферы футбола - лето 2022
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