​Игнатьев станет игроком «Локомотива» - известны условия

Иван Игнатьев станет игроком «Локомотива». 23-летний нападающий подпишет трудовое соглашение с московским клубом до конца текущей недели.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт Ивана Игнатьева будет рассчитан на один сезон. В договоре будет прописана опция возможного продления ещё на два года. Она будет активироваться при проведении футболистом 15 матчей в сезоне.

Отмечается, что Иван Игнатьев не получит подъёмных выплат. Также сделка не предусматривает агентских выплат.

Предыдущим клубом Ивана Игнатьева был «Рубин». Недавно стороны договорились о расторжении контракта.