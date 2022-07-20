​ЦСКА отказался от 30-летнего бразильца по имени Андрей

ЦСКА ищет возможности по усилению оборонительной линии команды. «Армейцы» проявляли интерес к Андрею Жиротто, выступающему за «Нант». Впрочем, московский клуб отказался от варианта с 30-летним бразильцем, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Андрей Жиротто защищает цвета «Нанта» с лета 2017 года. За пять сезонов бразилец провёл за «канареек» 157 официальных матчей в различных соревнованиях. На счету футболиста 11 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Андрея Жиротто в 5 миллионов евро.