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​ЦСКА отказался от 30-летнего бразильца по имени Андрей

20 Июля 2022 • 19:30 Комментировать

ЦСКА ищет возможности по усилению оборонительной линии команды. «Армейцы» проявляли интерес к Андрею Жиротто, выступающему за «Нант». Впрочем, московский клуб отказался от варианта с 30-летним бразильцем, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

Андрей Жиротто защищает цвета «Нанта» с лета 2017 года. За пять сезонов бразилец провёл за «канареек» 157 официальных матчей в различных соревнованиях. На счету футболиста 11 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Андрея Жиротто в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Нант Трансферы футбола - лето 2022 Андрей Жиротто
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