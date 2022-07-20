​«Крылья Советов» выступили с заявлением о состоянии Пиняева

«Крылья Советов» выступили с официальным заявлением по поводу состояния полузащитника Сергея Пиняева. Самарский клуб успокоил болельщиков, сообщив, что информация о попадании футболиста в реанимацию не соответствует действительности. Также неправдивыми оказались данные о том, что у Пиняева парализовало руку.

На самом деле Сергей Пиняев почувствовал недомогания во время тренировки ещё во вторник. В настоящий момент 17-летний футболист проходит обследование.

В настоящий момент «Крылья Советов» готовятся к матчу против «Зенита». Команды сыграют в ближайшую пятницу, 22 июля.