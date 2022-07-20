​Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева – футболист попал в больницу

Сергей Пиняев оказался на больничной койке после очередной тренировки «Крыльев Советов». Сначала говорилось о том, что игрок случайно вдохнул травинку, и она оказалась лёгком. Позже появилась информация о диагнозе Пиняева, согласно которому травинка здесь совершенно не при чём.

Комментарий по поводу состояния Сергея Пиняева дал врач Кюри Чачаев, который работает в «Крыльях Советов».

«Всё нормально. Нормально [Пиняев] себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Всё решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», - высказался врач для «Спорт-Экспресса».

Осенью Сергею Пиняеву исполнится 18 лет.