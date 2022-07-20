​Пиняев не попадал в реанимацию – источник

Информация о состоянии полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева могла быть преувеличена. Сообщалось, что из-за оказавшейся в лёгком травинки у футболиста парализовало руку, и он оказался в реанимации. Впрочем, телеграм-канал «Грант (Крик Шараповой)» информацию об отнявшейся руке и попадании Пиняева в реанимацию называет неправдивой. Канал ссылается на собственные источники.

Ранее стал известен диагноз Сергея Пиняева. Согласно полученной предварительной информации, полузащитнику «Крыльев Советов» стало плохо не из-за травинки.

Напомним, что «Крылья Советов» находится среди лидеров РПЛ за счёт победы в первом туре.