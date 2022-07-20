​Известен диагноз Пиняева

Футбольная Россия переживает за Сергея Пиняева после появления информации о попадании хавбека «Крыльев Советов» в реанимацию. Сообщалось, что на тренировке 17-летний футболист после падения на газон случайно вдохнул травинку, и она оказалась в его лёгком.

По данным «Чемпионата», Сергею Пиняеву уже поставили диагноз на основе рентгена – пневмоторакс. Отмечается, что такой диагноз не мог быть следствием попадания травинки в лёгкое.

Путём нехитрых поисковых операций в сети можно обнаружить, что пневмоторакс может развиваться даже спонтанно.

Напомним, что «Крылья Советов» начали чемпионат с победы над «Торпедо» со счётом 4:2.