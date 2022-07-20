​Бывший врач сборной России высказался о ситуации с Пиняевым, попавшим в реанимацию

В среду появилась информация о том, что Сергей Пиняев оказался в реанимации. Во время тренировки футболист упал на газон и сделал вдох, в результате чего ему в лёгкое попала трава. Сообщалось, что у Пиняева даже парализовало руку.

Комментарий по поводу инцидента дал Юрий Васильков, который в своё время работал врачом в сборной России.

«Такое очень редко бывает. Наверное, в футболе один случай на миллион, даже на миллиард. Чудовищный случай», - высказался Васильков для «Чемпионата».

По словам врача, медицина в России выросла, и Сергею Пиняеву должны оказать помощь.

«Уверен, что Пиняев оклемается, но на это нужно время», - сказал Васильков.

В ноябре Сергею Пиняеву исполнится 18 лет.