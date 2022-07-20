Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиров в сфере интересов двух клубов из РПЛ эксклюзив

20 Июля 2022 • 18:15 Комментировать

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров в скором времени может вернуться в Россию.

Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», близкий к агентству футболиста, сообщает, что Жиров действительно привлек внимание двух клубов РПЛ, но не «Динамо», о чем писалось в немецкой прессе ранее.

«Нет, это не «Динамо», журналисты чуть ошиблись, но интерес из России есть. К сожалению, я не смогу пока вам сказать конкретные клубы», — заявили «Евро-Футболу».

31-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 33 матчах второй немецкой Бундеслиги, забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зандхаузен Александр Жиров РПЛ Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
19:08 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о матче ЦСКА - «Сочи»: Думаю, что увидим минимум три мяча
18:47 · ФНЛ-2. Группа 1
«Ротор» объявил о переходе двух футболистов
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева – футболист попал в больницу
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев не попадал в реанимацию – источник
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Бывший врач сборной России высказался о ситуации с Пиняевым, попавшим в реанимацию
18:15 · Россия. Премьер-лига
Жиров в сфере интересов двух клубов из РПЛ эксклюзив
18:09 · Россия. Премьер-лига
Чанов заявил, на какие позиции ЦСКА необходимо усиление
18:08 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА рассказали, когда Фукс вернётся в общую группу
17:56 · Россия. Премьер-лига
Глебов — о возможном уходе из «Ростова»: «Мне неинтересно, что там пишут»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Глебов заявил, что «Ростов» хочет попасть в тройку по итогам сезона РПЛ
17:42 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» реализовал втрое меньше абонементов, чем «Факел» 1
17:34 · Россия. Премьер-лига
Широков: Никто из россиян не вытеснит бразильцев из состава «Зенита»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Большая диаспора легионеров может создать проблемы любому клубу» 1
17:05 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Вряд ли российские игроки смогут вытеснить бразильцев из состава «Зенита»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что большое количество бразильцев в «Зените» может стать проблемой для клуба
Все новости
Рекомендуем