Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров в скором времени может вернуться в Россию.

Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», близкий к агентству футболиста, сообщает, что Жиров действительно привлек внимание двух клубов РПЛ, но не «Динамо», о чем писалось в немецкой прессе ранее.

«Нет, это не «Динамо», журналисты чуть ошиблись, но интерес из России есть. К сожалению, я не смогу пока вам сказать конкретные клубы», — заявили «Евро-Футболу».

31-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 33 матчах второй немецкой Бундеслиги, забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи.