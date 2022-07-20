Талантливый полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оказался в реанимации. По ходу тренировочного занятия с Пиняевым произошёл несчастный случай – фрагмент травы с газона попал ему в лёгкое после падения с вдоха. 17-летнему футболисту стало плохо – у него даже парализовано одну руку. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В ближайшее время «Крылья Советов» должны дать официальный комментарий по поводу ситуации с Сергеем Пиняевым. А пока что можно лишь пожелать талантливому полузащитнику здоровья.

Напомним, что «Крылья Советов» на мажорной ноте начали новый чемпионат. Самарцы обыграли «Торпедо» на выезде со счётом 4:2.