​Игонин подтвердил организацию ответного матча легенд «Зенита» и «Спартака»

Планы по проведению ответного матча команд легенд «Зенита» и «Спартака» действительно существуют. Об этом рассказал бывший игрок питерского клуба Алексей Игонин.

По словам Игонина, которые на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс», матч легенд будет приурочен к матчу основных команд «Спартака» и «Зенита» в РПЛ. Команды должны сыграть в восьмом туре чемпионата в начале сентября.

Игонин отметил, что он будет участвовать в организации матча легенд «Зенита», а может и в организации всего матча в целом.

Напомним, что в июле легенды «Зенита» обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0.