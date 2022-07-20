Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игонин подтвердил организацию ответного матча легенд «Зенита» и «Спартака»

20 Июля 2022 • 16:43 Комментировать

Планы по проведению ответного матча команд легенд «Зенита» и «Спартака» действительно существуют. Об этом рассказал бывший игрок питерского клуба Алексей Игонин.

По словам Игонина, которые на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс», матч легенд будет приурочен к матчу основных команд «Спартака» и «Зенита» в РПЛ. Команды должны сыграть в восьмом туре чемпионата в начале сентября.

Игонин отметил, что он будет участвовать в организации матча легенд «Зенита», а может и в организации всего матча в целом.

Напомним, что в июле легенды «Зенита» обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Игонин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
17:34 · Россия. Премьер-лига
Широков: Никто из россиян не вытеснит бразильцев из состава «Зенита»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Большая диаспора легионеров может создать проблемы любому клубу»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Вряд ли российские игроки смогут вытеснить бразильцев из состава «Зенита»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что большое количество бразильцев в «Зените» может стать проблемой для клуба
16:48 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о подготовке к матчу против «Сочи»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Игонин подтвердил организацию ответного матча легенд «Зенита» и «Спартака»
16:34 · Россия. Первая лига
Газизов: «Арсенал» будет обязан заплатить 300 тысяч евро «Уфе» за Зинченко
16:27 · Россия. Премьер-лига
В РФС ужесточили санкции за поведение фанатов на стадионе 1
16:15 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк покинул «Краснодар», не став прощаться с партнёрами 1
15:59 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал интерес ЦСКА к турецкому защитнику
15:59 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА может подписать защитника «Сассуоло»
15:59 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Оренбург» в первом туре РПЛ
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Филимонов вспомнил, как Ярцев приучал игроков «Спартака» к точным ударам
15:46 · Россия. Премьер-лига
Угаров высказался о возможной потере мотивации бразильцев «Зенита»
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Названа вероятная дата матча-реванша легенд «Зенита» и «Спартака»
Все новости
Рекомендуем