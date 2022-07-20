В РФС ужесточили санкции за поведение фанатов на стадионе

Не Fan ID единым. Помимо введения системы с электронными паспортами болельщиков, безопасность на стадионах планируют повысить за счёт ужесточения санкций. Так, Артур Григорьянц, возглавляющий КДК РФС, рассказал о том, что наказания для клубов за поведение их фанатов теперь могут быть более серьёзными. Речь идёт о скандировании ненормативной лексики и использовании пиротехники.

КДК теперь получит возможность накладывать дисквалификацию на отдельные сектора на срок от одного до трёх матчей. Если же пиротехника попадёт в человека, то сумма штрафа для клуба может составить до миллиона рублей. Также КДК может наказывать клубы матчами без болельщиков и матчами на нейтральном поле.