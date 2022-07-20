​ЦСКА может подписать защитника «Сассуоло»

ЦСКА продолжает работать над усилением состава, и гендиректор клуба Роман Бабаев накануне пообещал фанатам хорошие новости. Центр обороны московских «армейцев» может усилить защитник Каан Айхан, ныне выступающий за «Сассуоло». Об этом в своём телеграм-канале написал комментатор Роман Нагучев.

За «Сассуоло» Каан Айхан выступает с сентября 2020 года. За это время защитник провёл 44 матча, в которых забил один гол.

Каан Айхан выступает на национальную сборную Турции, хотя на молодёжном и юношеском уровнях он представлял ещё и Германию.

Эксперты из transfermarkt оценивают Каана Айхана в 5 миллионов евро.