​Филимонов вспомнил, как Ярцев приучал игроков «Спартака» к точным ударам

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов вспомнил о том, как Георгий Ярцев приучал футболистов «Спартака» к точным ударам по воротам.

Напомним, что Георгий Ярцев ушёл из жизни на прошлой неделе в возрасте 74 лет. Во вторник известный тренер был похоронен.

Александр Филимонов в интервью sport24 рассказал, что делал Георгий Ярцев, когда игроки не попадали в створ во время упражнения.

«Тогда он останавливал тренировку и говорил, чтобы футболисты били мимо ворот. После этого замечания ребята сразу начинали попадать по воротам», - поделился воспоминаниями Филимонов.