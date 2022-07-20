​Названа вероятная дата матча-реванша легенд «Зенита» и «Спартака»

В обозримом будущем команды легенд «Зенита» и «Спартака» снова могут сойтись лицом к лицу. Матч-реванш может пройти в начале сентября и предварять встречу основных команд в Российской премьер-лиге.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве в восьмом туре Российской премьер-лиги. Расписание тура ещё не опубликовано, но базовым его днём является 4 сентября. Как сообщает «РБ Спорт», легенды «Спартака» и «Зенита» могут пересечься 2 сентября.

Напомним, что за день до матча за Суперкубок России легенды «Зенита» обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.