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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис: «Зареме нравится на всё жаловаться»

20 Июля 2022 • 14:49 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу регулярных жалоб из стана «Спартака».

Напомним, что футбольный сезон в России только-только начался, а «Спартак» уже успел выразить недовольство судейством матча против «Ахмата».

«Жаловаться на всё - это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию оценить пять судейских решений в игре против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Зарема Салихова
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