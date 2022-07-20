​Канчельскис: «Зареме нравится на всё жаловаться»

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу регулярных жалоб из стана «Спартака».

Напомним, что футбольный сезон в России только-только начался, а «Спартак» уже успел выразить недовольство судейством матча против «Ахмата».

«Жаловаться на всё - это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию оценить пять судейских решений в игре против «Ахмата».