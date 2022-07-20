Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РПЛ прокомментировали судебный иск к латиноамериканскому вещателю

20 Июля 2022 • 14:44 Комментировать

В Российской премьер-лиге прокомментировали подачу судебного иска к латиноамериканскому вещателю GOL TV.

Как стало известно ранее, РПЛ обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Москвы и рассчитывает получить 13,2 миллиона рублей.

В РПЛ сообщили, что речь идёт о задолженности GOL TV за показ матчей российского чемпионата в прошлом сезоне.

Чемпионат России сезона 2022/2023 уже стартовал. После первого тура место на вершине турнирной таблицы делят «Крылья Советов», «Сочи» и ЦСКА – только им удалось выиграть свои матчи.

Матчи второго тура РПЛ пройдут 22, 23 и 24 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Филимонов вспомнил, как Ярцев приучал игроков «Спартака» к точным ударам
15:46 · Россия. Премьер-лига
Угаров высказался о возможной потере мотивации бразильцев «Зенита»
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Названа вероятная дата матча-реванша легенд «Зенита» и «Спартака»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Угаров: Семак наверняка знает, как поставить на место бразильцев
15:20 · Россия. Премьер-лига
Титов рассказал, что его внук может оказаться в ЦСКА
15:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Мендес прибудет в Москву для заключения контракта с ЦСКА
15:03 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» не считает «Зенит» главным фаворитом нового сезона
14:53 · Россия. Первая лига
«Енисей» рассказал, почему домашние матчи будут проходить в манеже
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Зареме нравится на всё жаловаться»
14:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не делал предложений по Юрганову
14:44 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ прокомментировали судебный иск к латиноамериканскому вещателю
14:34 · Россия. Премьер-лига
Ежов — о матче с «Зенитом»: Мы в каждой игре настраиваемся только на победу
14:14 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ подала в суд на латиноамериканского вещателя и требует 13 млн рублей
14:13 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ в ближайшее время
14:09 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере сербского полузащитника официально
Все новости
Рекомендуем