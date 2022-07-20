​В РПЛ прокомментировали судебный иск к латиноамериканскому вещателю

В Российской премьер-лиге прокомментировали подачу судебного иска к латиноамериканскому вещателю GOL TV.

Как стало известно ранее, РПЛ обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Москвы и рассчитывает получить 13,2 миллиона рублей.

В РПЛ сообщили, что речь идёт о задолженности GOL TV за показ матчей российского чемпионата в прошлом сезоне.

Чемпионат России сезона 2022/2023 уже стартовал. После первого тура место на вершине турнирной таблицы делят «Крылья Советов», «Сочи» и ЦСКА – только им удалось выиграть свои матчи.

Матчи второго тура РПЛ пройдут 22, 23 и 24 июля.