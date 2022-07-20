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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ подала в суд на латиноамериканского вещателя и требует 13 млн рублей

20 Июля 2022 • 14:14 Комментировать

Российская премьер-лига подала исковое заявление на латиноамериканский филиал GOL TV. РПЛ имеет претензии, которые измеряются 13 миллионами российских рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», латиноамериканские вещатели в определённый момент не стали переводить деньги за показ матчей чемпионата России.

Напомним, что сезон в РПЛ начался на прошлых выходных. В первом туре набрать три очка смогли только три команды – «Крылья Советов», «Сочи» и ЦСКА. Что до действующего чемпиона России в лице «Зенита», то команда Сергея Семака начала чемпионат с ничьей в гостях у «Химок» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ
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