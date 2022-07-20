Агент Фернандеса отреагировал на новость о переходе защитника в «Сантос»

Футбольный агент Жорже Машаду, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на новость о переходе своего клиента в бразильский «Сантос».

«Марио согласовал условия контракта с «Сантосом»? Это неправда», - ответил представитель футболиста на вопрос корреспондента Sport24.

Напомним, что 31-летний защитник приостановил игровую карьеру в мае текущего года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Фернандес провел 28 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Цвета «армейского» клуба Марио защищает с 2012 года.