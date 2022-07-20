Жоазинью: «Не жалею, что получил российский паспорт»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о своем российском паспорте. Игрок подчеркнул, что не жалеет о получении документа.

«Это здорово. Я люблю Россию. Останусь? Не знаю, не знаю. Еще об этом не думал. Сам приму решение позже», - приводятся слова футболиста на страницах «КП Спорт».

Напомним, что недавно Жоаозиньо подписал новый трудовой договор с южанами. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги 33-летний футболист провел 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.