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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоазинью: «Не жалею, что получил российский паспорт»

20 Июля 2022 • 12:43 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о своем российском паспорте. Игрок подчеркнул, что не жалеет о получении документа.

«Это здорово. Я люблю Россию. Останусь? Не знаю, не знаю. Еще об этом не думал. Сам приму решение позже», - приводятся слова футболиста на страницах «КП Спорт».

Напомним, что недавно Жоаозиньо подписал новый трудовой договор с южанами. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги 33-летний футболист провел 20 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоаозиньо Сочи
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