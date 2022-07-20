В «Спартаке» отреагировали на слухи о возвращении Хендрикса

Сегодня, 20 июля, в голландской прессе появилась информация о возможном досрочном возвращении полузащитника Йоррита Хендрикса из роттердамского «Фейеноорда» в московский «Спартак».

Об этом высказался представитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«По поводу Хендрикса к нам не обращались», - передает слова Зеленова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Фейеноорда» больше не рассчитывает на Хендрикса. Игрока не включили в заявку на тренировочный сбор.

Арендный договор Йоррита с роттердамским топ-клубом рассчитан до лета следующего года.