Назначен главный судья матча «Краснодар» - «Спартак»

Пресс-служба РФС представила судейские назначения на поединки второго тура российской Премьер-лиги.

Центральные встречи ЦСКА – «Сочи» и «Краснодар» - «Спартак» обслужат Владимир Москалёв и Кирилл Левников соответственно.

Поединок между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» доверили бригаде во главе с Артёмом Чистяковым.

На столичном дерби «Динамо» - «Торпедо» отработает Владислав Безбородов, а матч «Локомотива» против «Ростова» обслужит Алексей Сухой.

Ян Бобровский назначен главным рефери встречи между «Оренбургом» и «Уралом», Артём Любимов рассудит «Химки» и «Пари НН», а встреча «Ахмат» - «Факел» пройдет под контролем Алексея Амелина.