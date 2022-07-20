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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначен главный судья матча «Краснодар» - «Спартак»

20 Июля 2022 • 12:02 Комментировать

Пресс-служба РФС представила судейские назначения на поединки второго тура российской Премьер-лиги.

Центральные встречи ЦСКА – «Сочи» и «Краснодар» - «Спартак» обслужат Владимир Москалёв и Кирилл Левников соответственно.

Поединок между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» доверили бригаде во главе с Артёмом Чистяковым.

На столичном дерби «Динамо» - «Торпедо» отработает Владислав Безбородов, а матч «Локомотива» против «Ростова» обслужит Алексей Сухой.

Ян Бобровский назначен главным рефери встречи между «Оренбургом» и «Уралом», Артём Любимов рассудит «Химки» и «Пари НН», а встреча «Ахмат» - «Факел» пройдет под контролем Алексея Амелина.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Кирилл Левников
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