Марио Фернандес договорился с новым клубом

Фланговый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, который приостановил свою карьеру в конце сезона-2021/2022, продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Об этом сообщает TNT Sports.

По данным источника, новым местом работы футболиста станет «Сантос». Клуб значительно продвинулся в переговорах с игроком и договорился с ним о размере заработной платы. Но «армейцы» могут наложить вето на это трансфер, поскольку Марио связан контрактом с москвичами до 2024 года.

Фернандес выступает за ЦСКА на протяжении десяти лет. В составе московской команды защитник провел 329 поединков, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.