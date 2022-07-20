Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет с «Крыльями Советов»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции высказался относительно подготовки команды к поединку против самарских «Крыльев Советов» в рамках второго тура российской Премьер-лиги.

На вопрос о кадровых проблемах специалист ответил, что Караваев продолжает восстанавливаться после травмы. Его возвращение ожидается на следующей неделе.

«Остальные готовы к матчу», - заявил специалист.

Поединок между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится в пятницу, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В первом туре подопечные Семака сыграли вничью с «Химками» (1:1).