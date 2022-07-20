Оздоев назвал приоритетный вариант продолжения карьеры

Российский хавбек Магомед Оздоев, покинувший петербургский «Зенит» в связи с истечением срока трудового соглашения с петербургским «Зенитом», поведал о своем приоритетном варианте продолжения карьеры.

«Для меня сейчас приоритет - переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без посредников и агентов», - приводятся слова футболиста в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

Ранее сообщалось, что интерес к Магомеду проявляют московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал».

За «Зенит» 29-летний полузащитник выступал с 2018 по 2022 год.