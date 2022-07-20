Полузащитник Тамаз Топурия, правами на которого до недавнего времени владел «Ростов», сменил клубную прописку. Футболист перебрался в «Спартак-Нальчик», о чем отрапортовала клубная пресс-служба.

«Желаем Тамазу успешного продолжения карьеры», - говорится в сообщении ростовского коллектива.

Топурия не провел ни одного поединка за первую команду «Ростова» в сезоне-2021/2022. Единственный его поединок в рамках элитного дивизиона чемпионата России был в сезоне-2019/2022. В том матче хавбек провел на поле 60 минут и получил желтую карточку.