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«Ростов» объявил об уходе полузащитника официально

20 Июля 2022 • 09:28 Комментировать

Полузащитник Тамаз Топурия, правами на которого до недавнего времени владел «Ростов», сменил клубную прописку. Футболист перебрался в «Спартак-Нальчик», о чем отрапортовала клубная пресс-служба.

«Желаем Тамазу успешного продолжения карьеры», - говорится в сообщении ростовского коллектива.

Топурия не провел ни одного поединка за первую команду «Ростова» в сезоне-2021/2022. Единственный его поединок в рамках элитного дивизиона чемпионата России был в сезоне-2019/2022. В том матче хавбек провел на поле 60 минут и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
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