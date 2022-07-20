«Динамо» нашло усиление в Германии

Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров может продолжить карьеру в топ-клубе российской Премьер-лиги. По информации «РБ Спорта», заинтересованность в трансфере игрока проявляет московское «Динамо».

Источник рапортует, что «бело-голубые» уже сделали запрос по трансферу футболиста, но до конкретных переговоров дело пока не дошло.

Александр перебрался в немецкий коллектив в 2018 году на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был красноярский «Енисей».

В минувшем сезоне Жиров провел 33 поединка во второй Бундеслиге, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.