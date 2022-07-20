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Сёмин: «Вендел - топ-звезда РПЛ, лучший игрок на данный момент»

20 Июля 2022 • 07:25 Комментировать

Известный российский футбольный специалист Юрий Сёмин отреагировал на новость о подписании нового трудового соглашения между бразильским полузащитником Венделом и петербургским «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит», если они сохранили Вендела. Вендел - топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что бразильский полузащитник присоединился к петербургскому клубу в 2020 году. Вместе с «сине-бело-голубыми» Вендел дважды стал чемпионом России, а также выигрывал суперкубок страны.

Действующий трудовой договор бразильца с питерцами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Маркус Вендел
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