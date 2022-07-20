Мантуан: «Счастлив присоединиться к лучшему клубу России»

Бразильский хавбек Густаво Мантуан прокомментировал свой переход в петербургский «Зенит».

«Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке», - приводятся слова новобранца на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Напомним, что 21-летний легионер перебрался в петербургский коллектив на правах аренды из «Коринтианса». Срок действия трудового соглашения рассчитан до середины следующего года.

Стоит отметить, что ранее составе питерцев пополнил еще один представитель «Коринтианса» - голкипер Иван Куарежма.