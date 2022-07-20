Оздоев рассказал о предложениях из Европы

Экс-футболист петербургского «Зенита» Магомед Оздоев, который в данный момент находится в статусе свободного агента, поведал о том, как проходят поиски нового клуба.

В разговоре с журналистом Иваном Карповым футболист поведал, что у него есть предложения от европейских клубов. В частности, у него имеются варианты в турецком чемпионате.

«Сейчас нахожусь в режиме ожидания. Есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Магомед.

Напомним, что Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года. Вместе с «сине-бело-голубыми» хавбек становился чемпионом России, а также выигрывал кубок и суперкубок страны.