Дубль или фарм: нужны ли они? Выстраивать футбольную пирамиду в России очень сложно. Кто-то пытается это сделать за счёт команд в регионе. Ярким примером тому являются три из Татарстана: «Рубин» – «Нефтехимик» – «КАМАЗ». Другие открывают фарм-клубы: «Спартак», «Зенит», «Торпедо», «Краснодар»… Однако оба подхода рушатся по причине нехватки финансовых средств или обиды со стороны фортуны. Казань, Нижнекамск и Набережные Челны сегодня играют в одной лиге, а месяцем ранее был расформирован «Спартак-2». О том, стоит ли держать вторую команду и сколько их сейчас в России, – в этой статье.

В настоящее время насчитывается 13 команд, представляющих собой молодёжные или фарм-клубы коллективов, выступающих в РПЛ или Первой лиге. Отметим, что верхние эшелоны представлены только одной структурой – «Краснодаром». Ещё год назад клуб Сергея Галицкого был представлен в каждой из профессиональных лиг России, а у его «младшей» команды было название «Краснодар-3». Общее распределение клубов показано ниже.

Первая лига: «Краснодар-2»

Вторая лига

Группа 1: «Алания-2»,

Группа 2: «Енисей-2», «Зенит-2», «Динамо-2», «Торпедо-2», «Родина-М»

Группа 3: «Арсенал-2», «Родина-2», «Химки-М», «СКА-Хабаровск-2».

Группа 4: «Урал-2», «Оренбург-2»

Первый вывод очевиден – держать команду уровня Первой лиги стало финансово сложно. Поэтому вторые (третьи) клубы были либо временно расформированы («Спартак-2», «Локомотив-Казанка», «Краснодар-3»), либо переместились во Вторую лигу («Зенит-2»).

С другой стороны, если деньги частные и инвестор заинтересован в развитии своего клуба, то он вкладывает в него немалые средства, заявляя целых две команды во Вторую лигу. Новая история – московская «Родина». Сергей Ломакин вложился в команду из России в 2019 году, когда она и приобрела профессиональный статус. Учитывая, что у него уже есть «Рига» и «Пафос» из Кипра, и желание самого Ломакина быть в курсе всех событий, ожидаем от этого проекта эффективного роста. Хотелось, чтобы он не был временным, а продолжался максимально долго. Лишь бы позволили это сделать финансовые условия…

В девяностые тоже было непросто, но история «Спартака-2» насчитывается с 1992 года, а дубля «Зенита» с 1993-го. В фарм-клубе «красно-белых» раскрылись Андрей Тихонов и Александр Ширко, блистал Андрей Мовсесьян, у «Зенита-2» Александр Панов, Александр Петухов, Дмитрий Акимов. В сезоне 2015/16 обе команды ярко зажгли в ФНЛ, заняв пятую («Спартак-2») и тринадцатую («Зенит-2») позиции. В год вылета второй команды «сине-бело-голубых» из ФНЛ лучшим бомбардиром стал Андрей Мостовой, который сегодня является игроком основного состава «Зенита». Бесспорно, вторые команды были ярким моментом «лучшей лиги мира», и их сокращение скажется на развитии основных клубов. Но, с другой стороны, у топ-клубов теперь есть шанс всё больше привлекать молодёжь к работе с основным составом. Возможно, таким образом путь из юношей к стартовом составу «Спартака» или «Зенита» окажется быстрее. Ответ на этот вопрос даст только время.

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Константин Лицин