Радимова не пугает количество бразильцев в «Зените»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о продлении контракта первой команды с полузащитником питерцев Венделом. Ранее стало известно, что футболит заключит с клубом новый контракт до 2027 года.

«Вендел – хороший футболист. Чем больше таких в «Зените» - тем лучше. Системообразующий игрок он или нет, не знаю. Спросите лучше у Семака. По мне, Вендел – хороший футболист. Меня не пугает количество бразильцев в «Зените», вроде бы проблем с ними никаких нет. Главное, чтобы играли хорошо», - заявил Радимов в интервью «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в матче первого тура нового сезона против «Химок» Вендел смог отличиться за «сине-бело-голубых», однако забитого мяча не хватило для победы. Выездная встреча завершилась вничью – 1:1.