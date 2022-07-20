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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимова не пугает количество бразильцев в «Зените»

20 Июля 2022 • 00:57 Комментировать

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о продлении контракта первой команды с полузащитником питерцев Венделом. Ранее стало известно, что футболит заключит с клубом новый контракт до 2027 года.

«Вендел – хороший футболист. Чем больше таких в «Зените» - тем лучше. Системообразующий игрок он или нет, не знаю. Спросите лучше у Семака. По мне, Вендел – хороший футболист. Меня не пугает количество бразильцев в «Зените», вроде бы проблем с ними никаких нет. Главное, чтобы играли хорошо», - заявил Радимов в интервью «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в матче первого тура нового сезона против «Химок» Вендел смог отличиться за «сине-бело-голубых», однако забитого мяча не хватило для победы. Выездная встреча завершилась вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Владислав Радимов Маркус Вендел РПЛ
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