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​РФС анонсировал матч ветеранов сборной России и «Торпедо» в память о Стрельцове

19 Июля 2022 • 19:49 Комментировать

Пресс-служба Российского футбольного союза анонсировала матч между ветеранами сборной России и «Торпедо». Поединок пройдёт на поле стадиона «Спортивный городок «Лужники» в четверг, 21 июля. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Команды сыграют в память об известном советском футболисте Эдуарде Стрельцове – в день игры ему исполнилось бы 85 лет.

Эдуард Стрельцов считается одним из самых лучших футболистов в истории советского футбола. На протяжении своей карьеры он выступал лишь  за московское «Торпедо». Стрельцов ушёл из жизни в ночь после своего 53-го дня рождения в 1990 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сборная России РФС Эдуард Стрельцов
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