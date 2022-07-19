​Президент «Урала» высказался о ситуации в переговорах с Оздоевым

Магомед Оздоев может продолжить карьеру в «Урале». 29-летний полузащитник даже посещал в Москве игру команды в стартовом туре Премьер-лиги России против ЦСКА. Комментарий по поводу переговоров с Оздоевым дал Григорий Иванов, занимающий должность президента екатеринбургского клуба.

«Пока ещё нет никаких подвижек в переговорах с Оздоевым», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах передаёт «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Магомед Оздоев оказался в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с «Зенитом». За питерцев полузащитник выступал на протяжении четырёх с половиной лет.