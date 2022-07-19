​Бабаев анонсировал хорошие новости для ЦСКА на трансферном рынке

Чемпионат России уже начался, но трансферное окно открыто, а значит – клубы продолжают работать над усилением своих составов. Комментарий по поводу работы ЦСКА на рынке дал Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора клуба.

«Есть очень серьёзные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями», - высказался Бабаев в ходе интервью для sport24.

Роман Бабаев отметил, что в настоящий момент работать на трансферном рынке сложно, поскольку многие не соглашаются на переговоры с клубами из России. Тем не менее, ЦСКА работает над усилением круглые сутки.

Ранее мы сообщали, что ЦСКА ищет центрального защитника в европейских топ-лигах.