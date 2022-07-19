В «Динамо» не рассчитывают на Себастиана Шиманьски. После первой игры сезона главный тренер московской команды Славиша Йоканович заявил, что в этом сезоне польский хавбек вряд ли сыграет за «бело-голубых».

СМИ говорят о том, что Себастиан Шиманьски сезон 2022/2023 может провести в «Фейеноорде». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дали в голландском клубе.

«Переговоры по Шиманьски? В процессе. К сожалению, не могу сказать вам больше деталей, но они в процессе», - заявили в спортивном департаменте «Фейеноорда».

23-летний Себастиан Шиманьски оценивается экспертами портала transfermarkt в 14 миллионов евро.