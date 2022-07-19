Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
2000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
2000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Фейеноорде» прокомментировали переговоры по Шиманьски эксклюзив

19 Июля 2022 • 18:37 Комментировать

В «Динамо» не рассчитывают на Себастиана Шиманьски. После первой игры сезона главный тренер московской команды Славиша Йоканович заявил, что в этом сезоне польский хавбек вряд ли сыграет за «бело-голубых».

СМИ говорят о том, что Себастиан Шиманьски сезон 2022/2023 может провести в «Фейеноорде». Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дали в голландском клубе.

«Переговоры по Шиманьски? В процессе. К сожалению, не могу сказать вам больше деталей, но они в процессе», - заявили в спортивном департаменте «Фейеноорда».

23-летний Себастиан Шиманьски оценивается экспертами портала transfermarkt в 14 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
2000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
2000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
19:02 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» высказался о ситуации в переговорах с Оздоевым
18:53 · Россия. Премьер-лига
​В руководстве ЦСКА довольны стартом команды в сезоне
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Бабаев анонсировал хорошие новости для ЦСКА на трансферном рынке
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Бразильский новичок «Зенита» Иван высказался о своём русском имени
18:37 · Россия. Премьер-лига
​В «Фейеноорде» прокомментировали переговоры по Шиманьски эксклюзив
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Иван Куарежма: «Зенит» знают во всём мире»
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Флуминенсе» отказался продавать «Локомотиву» молодого бразильца
17:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, почему до сих пор не стал тренером 1
16:48 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» ответили на вопрос о состоянии новичка Мантуана
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» попросил ЭСК оценить пять судейских решений на игре с «Ахматом» 2
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Павлюченко будет играть в новом сезоне Медиалиги
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Фукс вернулся в ЦСКА
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кински назвал причину неудачной игры Крала
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Бразильские новички Иван и Мантуан выбрали номера в «Зените»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Созин – о контракте Вендела на 25 миллионов евро в год: «Не думаю, что эти деньги нужно было вкладывать в другое дело» 2 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем