В «Зените» ответили на вопрос о состоянии новичка Мантуана

Во вторник «Зенит» объявил об аренде у «Коринтианса» полузащитника Густаво Мантуана. Ранее у бразильца имелись проблемы со здоровьем. Комментарий по поводу состояния Мантуана дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба.

«Завтра Мантуан приступит к индивидуальным тренировкам. Сроки восстановления? Про сроки никогда не говорят вслух - ни про медицинские, ни про тюремные», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Густаво Мантуан выступает на позиции атакующего полузащитника. За «Зенит» бразилец будет играть под номером 31.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Крыльев Советов».