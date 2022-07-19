​«Спартак» попросил ЭСК оценить пять судейских решений на игре с «Ахматом»

Матч первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» запомнился не столько ничьей, сколько судейством. У «красно-белых» на старте нового сезона снова возникли вопросы к рефери. В службе коммуникаций РФС озвучили sport24 пять эпизодов, по которым «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию.

«Спартак» хочет услышать выводы ЭСК по второй жёлтой карточке Мацея Рыбуса, голу «Ахмата» после истечения добавленного к первому тайму времени, падению Куинси Промеса в чужой штрафной начале второго тайма, попаданию мяча в руку игроку «Ахмата» Юрию Журавлёву в штрафной площади и получению Георги Шелли только жёлтой карточки за удар Александра Соболева.

Напомним, что матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:1. На игре работала бригада Владислава Безбородова.