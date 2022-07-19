​Павлюченко будет играть в новом сезоне Медиалиги

Проект Медиалиги имеет хорошие шансы на то, чтобы по рейтингам не уступать даже Российской премьер-лиге. Залогом успеха Медиалиги могут стать знаменитости в составах команд. Так, например, было анонсировано участие в футбольных матчах известного рэпера Гуфа.

При этом в Медиалиге можно будет увидеть и бывших футболистов. Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко выступит за команду Goodness, о чём рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Недавно исполняющий обязанности главы РПЛ Александр Алаев заявил, что команда, выигравшая Медиалигу, может получить приглашение на участие в розыгрыше Кубка России.